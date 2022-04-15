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Немцев призвали пересесть на велосипеды назло России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: underclassrising.net / Attribution-ShareAlike License

Чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей, можно пересесть на велосипеды, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Чиновник в интервью изданию Funke отметил, что вместо автомобиля для поездок можно воспользоваться велосипедом или поездом в случае дальних расстоянии. Кроме этого, можно работать из дома и снизить температуру в помещениях.

Вице-канцлер подчеркнул, что каждый километр, который граждане преодолеют без траты топлива, приблизит Германию к полному отказу от энергоносителей из России. По оценке Хабека, каждый немец способен сэкономить 10% энергии.

В настоящее время в Германии действует первый уровень режима предупреждения о чрезвычайной ситуации, он введен на фоне возможных перебоев с поставками энергоносителей из России. В его рамках действуют меры по сокращению потребления газа.

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Экономика #Недра и ТЭК
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