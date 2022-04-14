Турция исключила введение санкций против России

Подключение Турции к санкциям против России невозможно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что западные партнеры часто спрашивают причину такой позиции Анкары. «Нас часто спрашивают, закроем ли небо? Понимаете, у Турции посредническая позиция, рассчитана на стабилизацию ситуации», — уточнил глава турецкого МИД.

Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации на территории Украины. В настоящее время Евросоюз обсуждает шестой пакет ограничительных мер.