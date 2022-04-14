Ретейл начал снижать цены на продукты и технику

Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. Так «М.Видео-Эльдорадо» вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, сообщили в компании.

Основные скидки сейчас составляют 10-30%, в некоторых случаях — до 50%. На часть социально-значимых товаров продолжают действовать зафиксированные в феврале цены. Кроме того, компания запустила кредитное предложение и кэшбэки, рассказали «Известиям» в «М.Видео-Эльдорадо».

К аналогичному шагу готов и продуктовый ретейл. Об этом заявили сразу два лидера отрасли — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси»).

В X5 Group увидели четкую тенденцию к стабилизации и укреплению рубля и уверены, что производители и розница должны отреагировать на изменения.

В сообщении «Магнита» указано, что курс доллара стабилизировался, поэтому компания попросила обновить стоимость товаров, сделав их более доступными для покупателей. Плюс к этому ретейлер предложил восстановить промо-акции в полном объеме.