НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Восточный обход Новосибирска получит двухуровневую развязку

Источник:
Sibnet.ru
345 0
Фото: © Sibnet.ru

Двухуровневая развязка появится у въезда на строящийся Восточный обход Новосибирска к 2026 году, дорогу расширят до шести полос, сообщает пресс-служба Территориального управления автодорог Новосибирской области.

«Двухуровневую развязку, путепровод и пешеходный мост построят на Ленинск-Кузнецкой трассе около села Раздольное. Саму дорогу на границе с Новосибирском до транспортной развязки на Восточном обходе расширят до четырех полос. По контракту все работы на объекте должны быть завершены в 2026 году», — сообщила ТАСС представитель пресс-службы.

Работы выполнят по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги». Стоимость реконструкции и строительства оценивается приблизительно в 4 миллиарда рублей.

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. Восточный обход разгрузит Бердское шоссе не менее чем на 30%.

Еще по теме
Путин призвал к ограничению стоимости проезда в транспорте
Евросоюз внес российские авиакомпании в черный список
«Ростех» пообещал произвести до 2030 года десятки Ту‑214
Новую станцию метро в Новосибирске украсят спортивными панно
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (0)
Картина дня
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Матвиенко возмутило, что в России даже гвозди импортные
Пентагон пожаловался на невозможность связаться с Шойгу
Аналитик пообещал падение цен на авто
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?