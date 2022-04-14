Двухуровневая развязка появится у въезда на строящийся Восточный обход Новосибирска к 2026 году, дорогу расширят до шести полос, сообщает пресс-служба Территориального управления автодорог Новосибирской области.

«Двухуровневую развязку, путепровод и пешеходный мост построят на Ленинск-Кузнецкой трассе около села Раздольное. Саму дорогу на границе с Новосибирском до транспортной развязки на Восточном обходе расширят до четырех полос. По контракту все работы на объекте должны быть завершены в 2026 году», — сообщила ТАСС представитель пресс-службы.

Работы выполнят по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги». Стоимость реконструкции и строительства оценивается приблизительно в 4 миллиарда рублей.

Восточный обход — 80-километровая дорога, которая должна соединить Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск. Восточный обход разгрузит Бердское шоссе не менее чем на 30%.