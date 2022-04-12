Гигантская белуга попала на видео

Очевидцам в Канаде удалось заснять гигантскую белугу недалеко от берега — рыба величественно развернулась прямо под носом у людей, соответствующие кадры попали в соцсети.

Белуга — самая крупная на планете пресноводная рыба, ее длина может превышать четыре метра, а максимальный вес достигает двух тонн. Так, в 1827 году в низовьях Волги поймали белугу, которая весила почти полторы тонны.

В настоящее время белуги таких размеров попадаются людям чрезвычайно редко. Рыба относится к семейству осетровых и включена в международную Красную книгу. Она является долгоживущей и способна достичь возраста в сто лет.

При этом белуга обитает в Каспийском, Азовском и Черном морях, откуда она заходит в реки. На территорию Канады такая рыба могла попасть только искусственным путем. Некоторые пользователи предполагают, что на видео не белуга, а гигантский белый осетр.