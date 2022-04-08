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Именем Жириновского захотели назвать сквер в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат ЛДПР Роман Крастелев на заседании совета депутатов Красноярска предложил назвать новый сквер в городе именем Владимира Жириновского.

«Депутаты Красноярского городского Совета поддержали инициативу присвоить имя Владимира Вольфовича Жириновского скверу на месте бывшего рынка "Казачий". Напомню, строительство сквера начнется в этом году», — написал Крастелев на странице в «ВКонтакте».

Депутаты совета депутатов на предложение Крастелева сказали, что этот вопрос направят в комиссию по переименованию.

На странице Крастелева развернулась дискуссия, многие красноярцы выступили, против такого переименования. Они отметили, что есть много красноярцев, достойных чтобы их именем называли сквер, а Жириновский ничего для города не сделал.

Лидер ЛДПР ВладимирЖириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни, ему было 75 лет.

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Жизнь #Город #Красноярск
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olegsbeglov

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Twilight88

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Алекс555

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