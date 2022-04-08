Депутат ЛДПР Роман Крастелев на заседании совета депутатов Красноярска предложил назвать новый сквер в городе именем Владимира Жириновского.
«Депутаты Красноярского городского Совета поддержали инициативу присвоить имя Владимира Вольфовича Жириновского скверу на месте бывшего рынка "Казачий". Напомню, строительство сквера начнется в этом году», — написал Крастелев на странице в «ВКонтакте».
Депутаты совета депутатов на предложение Крастелева сказали, что этот вопрос направят в комиссию по переименованию.
На странице Крастелева развернулась дискуссия, многие красноярцы выступили, против такого переименования. Они отметили, что есть много красноярцев, достойных чтобы их именем называли сквер, а Жириновский ничего для города не сделал.
Лидер ЛДПР ВладимирЖириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни, ему было 75 лет.
olegsbeglovактуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.
Алёна 717832Чубайса самого надо судить народным судом!!!
Twilight88Людей жалко, а не эти куски железа
Алекс555Вот что значит иметь чюжую крышу,а не свою.