Депутат ЛДПР Роман Крастелев на заседании совета депутатов Красноярска предложил назвать новый сквер в городе именем Владимира Жириновского.

«Депутаты Красноярского городского Совета поддержали инициативу присвоить имя Владимира Вольфовича Жириновского скверу на месте бывшего рынка "Казачий". Напомню, строительство сквера начнется в этом году», — написал Крастелев на странице в «ВКонтакте».

Депутаты совета депутатов на предложение Крастелева сказали, что этот вопрос направят в комиссию по переименованию.

На странице Крастелева развернулась дискуссия, многие красноярцы выступили, против такого переименования. Они отметили, что есть много красноярцев, достойных чтобы их именем называли сквер, а Жириновский ничего для города не сделал.

Лидер ЛДПР ВладимирЖириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни, ему было 75 лет.