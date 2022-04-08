Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла предложенную западными странами резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ).
Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.
«Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину», — заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Он отметил, что резолюция по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.
По его словам, прекращение членства в СПЧ не приведет к отступлению России от международных обязательств в правозащитной сфере. «РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека», — добавил Кузьмин.
Совет ООН по правам человека создан в 2006 году. В его состав входит 47 стран на ротационной основе. Члены совета голосуют по резолюциям, касающимся вопросов в сфере прав человека. Решения данного органа не носят обязательного характера.
Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Затем страна сможет вновь претендовать на членство.
olegsbeglovактуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.
Twilight88Людей жалко, а не эти куски железа
Алёна 717832Чубайса самого надо судить народным судом!!!
GammiPluhДа у этого шакала на все время находится