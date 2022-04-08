НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ

Источник:
Sibnet.ru
1696 4
Заседение генассамблеи ООН
Заседение генассамблеи ООН
Фото: © ООН/М. Элиас

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла предложенную западными странами резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ).

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

«Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину», — заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Он отметил, что резолюция по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

По его словам, прекращение членства в СПЧ не приведет к отступлению России от международных обязательств в правозащитной сфере. «РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека», — добавил Кузьмин.

Совет ООН по правам человека создан в 2006 году. В его состав входит 47 стран на ротационной основе. Члены совета голосуют по резолюциям, касающимся вопросов в сфере прав человека. Решения данного органа не носят обязательного характера.

Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Затем страна сможет вновь претендовать на членство.

Еще по теме
Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне
США запустят ленд-лиз для Украины
Китай призвал США отменить антироссийские санкции
Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Кадыров обиделся на Пескова
Обсуждение (4)
Картина дня
Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
Мишустин заявил о развязанной против России экономической войне
США разрешили поставку интернет‑оборудования в Россию
Рассчитано, сколько придется копить на подержанное авто
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

olegsbeglov

актуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.

Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

GammiPluh

Да у этого шакала на все время находится