Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ

Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла предложенную западными странами резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ).

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

«Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину», — заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. Он отметил, что резолюция по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

По его словам, прекращение членства в СПЧ не приведет к отступлению России от международных обязательств в правозащитной сфере. «РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека», — добавил Кузьмин.

Совет ООН по правам человека создан в 2006 году. В его состав входит 47 стран на ротационной основе. Члены совета голосуют по резолюциям, касающимся вопросов в сфере прав человека. Решения данного органа не носят обязательного характера.

Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в совете в 2023 году. Затем страна сможет вновь претендовать на членство.