Майнингу в России предложили особый правовой режим

Минпромторг предложил установить особый правовой режим для майнинга в России, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Ведомство собирается создать «регуляторную песочницу», которая позволит вести легальный майнинг криптовалют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.

Также предлагается на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке для майнинга криптовалюты на территории страны российское оборудование, при его наличии и доступности на рынке.

Банк России в январе этого года выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором содержался запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций.

Минфин РФ раскритиковал позицию регулятора. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через российские банки и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.