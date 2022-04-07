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Майнингу в России предложили особый правовой режим

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Cryprocurrency360.com

Минпромторг предложил установить особый правовой режим для майнинга в России, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

Ведомство собирается создать «регуляторную песочницу», которая позволит вести легальный майнинг криптовалют с использованием вычислительных мощностей, размещенных на базе объектов тепловой генерации.

Также предлагается на законодательном уровне обязать использовать в приоритетном порядке для майнинга криптовалюты на территории страны российское оборудование, при его наличии и доступности на рынке.

Банк России в январе этого года выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором содержался запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций.

Минфин РФ раскритиковал позицию регулятора. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через российские банки и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

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