Как «Титаник»: фильмы с похожим сюжетом

Катастрофа, социальный конфликт и история любви, подвиги и подлость — чего только не было в сюжете «Титаника». В топ вошли фильмы с похожими на шедевр Кэмерона историями.

«И грянул шторм»

США, 2016 год, режиссер: Крэйг Гиллеспи

В ролях: Крис Пайн, Кейси Аффлек, Бен Фостер, Эрик Бана, Холлидей Грейнджер

Фильм-катастрофа «И грянул шторм» основан на реальных событиях. В 1952 году береговая охрана США отправилась на спасение экипажа судна «Пендлтон», попавшего в шторм.

Фото: © кадр из фильма «И грянул шторм»

В фильме главный герой Бернард Веббер (также звали реального участника происшествия) влюблен. По традиции, попросить руки возлюбленной герой должен у командира. Но в день икс Веббера отправляют на спасательную операцию.

Его девушка Мириам узнает о задании Бернарда и пытается отговорить, ведь плыть в шторм к танкеру — смертельный приговор. Но ему придется выполнить задание, чтобы спасти десятки жизней.

«Во власти стихии»

США/Гонконг, 2018 год, режиссер: Бальтасар Кормакур

В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Джеффри Томас, Элизабет Хоторн, Грэйс Палмер

В центре сюжета влюбленные Тэми и Ричард. Они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Судно настигает один из самых мощных ураганов в истории.

Фильм основан на реальных событиях. Почти 90% съемок проходило в открытом море, в двух часах хода от берега, работа начиналась иногда в 4 утра и продолжаясь по 12 часов. Картина получила высокие оценки критиков, особенной похвалы удостоилась созданная Кормакуром атмосфера катастрофы.

«Ледокол»

Россия, 2016 год, режиссер: Николай Хомерики

В ролях: Петр Федоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Ольга Филимонова, Александр Яценко

Еще один фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, где судно сталкивается с огромным айсбергом. Ледокол «Михаил Громов», получив повреждения, оказывается на вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды.

Фото: © кадр из фильма «Ледокол»

Съемки фильма проходили в тяжелых погодных условиях в Мурманске, Санкт-Петербурге, Севастополе и в горах Кольского полуострова — Хибинах. В картине использовался атомный ледокол «Ленин», который был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске в 1989 году.

«Дорога перемен»

США/Великобритания, 2008 год, режиссер: Сэм Мендес

В ролях: Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо, Кэти Бейтс, Майкл Шеннон, Джей О. Сэндерс

Действие фильма происходит в середине 1950-х годов в одном из пригородов Нью-Йорка. Эйприл и Фрэнк Уилеры уже семь лет живут в браке, у них двое детей. Они мечтают порвать с рутинной жизнью и заняться тем, что всегда хотели сделать. Первым шагом на пути реализации мечты должен стать переезд в Париж. Но сделать это оказывается не так просто.

«Дорога перемен» стала первым после «Титаника» фильмом, где Уинслет и ДиКаприо снова сыграли вместе. Картину оценили критики и представили в нескольких номинациях «Оскара».

«Посейдон»

США, 2006 год, режиссер: Вольфганг Петерсен

В ролях: Джош Лукас, Курт Рассел, Джасинда Бэрретт, Ричард Дрейфусс, Эмми Россам

Действие развивается в Атлантическом океане. Шикарный круизный лайнер «Посейдон» перевернула гигантская приливная волна. В то время, как сотни выживших пассажиров, выполняя указания капитана, остаются в главном танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный картежник Дилан Джонс ищет свой путь к спасению.

Фото: © кадр из фильма «Посейдон»

Компанию Дилану вопреки его желанию составляют девятилетний Конор со своей матерью Мэгги, и Роберт Рэмси, пытающийся отыскать свою дочь, и еще несколько пассажиров. Все они пытаются выбраться из тонущего корабля.

«P.S. Я тебя люблю»

США, 2007 год, режиссер: Ричард ЛаГравенес

В ролях: Хилари Суэнк, Джерард Батлер, Кэти Бейтс, Джина Гершон, Лиза Кудроу

В центре сюжета счастливая супружеская пара, живущая на Манхэттене в маленькой квартирке. Джерри готов к тому, чтобы у них появились дети, но его жена Холли пока строит карьеру.

Через некоторое время у главного героя обнаруживается рак, и он умирает. У Холли начинается депрессия, которую ей помогают пережить письма Джерри, написанные им во время болезни.

Его шутки и заранее спланированные для Холли приключения помогают ей почувствовать его любовь и обрести себя. Героиня наполняется силами и через воспоминания о Джерри подготавливается к новому этапу — к жизни без него.

«Один день»

США/Великобритания, 2011 год, режиссер: Лоне Шерфиг

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джим Стерджесс, Том Мисон, Джоди Уиттакер, Тим Ки

Картина рассказывает о жизни пары, которая долгое время находилась в дружеских отношениях. Спустя 20 лет они наконец поняли, что хотят быть вместе, и поженились.

Фото: © кадр из фильма «Один день»

Но судьба складывается трагически — главную героиню Эмму сбивает автомобиль, и ее муж Декстер теряет смысл жизни.

На помощь главному герою приходит отец, который в свое время также потерял жену. Мудрые слова отца и забота о дочери помогают Декстеру принять свое горе и начать новую жизнь.