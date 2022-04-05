США запретят России выплаты по госдолгу в долларах

Министерство финансов США с 5 апреля запретит России осуществление каких-либо выплат в долларах по госдолгу с принадлежащих Москве счетов в американских финансовых институтах.

«Начиная с сегодняшнего дня Минфин не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского правительства в финансовых институтах США», — цитирует представителя ведомства агентство Reuters.

Кроме этого, Минфин США не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах, отмечает агентство.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы сделать еще один платеж по долгу. Россия должна выбирать между истощением оставшихся долларовых резервов, поступлением новых доходов или дефолтом», — уточнил источник.

Западные страны с конца февраля заблокировали около 300 миллиардов долларов российских резервов, что составило около половины от их общего объема. Минфин России предупредил, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.