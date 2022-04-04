Россия приостановит соглашение об упрощенной выдаче виз

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, приостанавливается ряд пунктов соглашений между РФ и европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза, аналогичных соглашений между Россией и Норвегией, Россией и Данией, Россией и Исландией, Россией и Швейцарией.

Также в список попало Княжество Лихтенштейн. Речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах. Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

Министерству иностранных дел РФ поручено направить в представительства этих государств соответствующие уведомления, отмечается в документе. Сейчас в списке недружественных для России государств 48 стран во главе с США.