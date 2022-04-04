Малыша разоблачили на шоу «Маска»

Члены жюри не смогли угадать, кто выступал в маске Малыша на проекте НТВ «Маска», более того, судьи разделились во мнении, кого разоблачать на шоу.

В номинацию попали Монстрик, Малыш и Пончик. Зрители спасли участника в маске Монстрика. Выбирать, кто покинет «Маску» решали судьи.

Регина Тодоренко и Филипп Киркоров проголосовали против Пончика, остальные — Тимур Родригез, Тимур Батрутдинов и Валерия — за Малыша.

Все члены жюри назвали разных исполнителей, которые могли скрываться за маской Малыша. Были названы такие артисты как Влад Соколовский, Emin, Кирилл Нечаев, Дава.

И только Тимур Батрутдинов сумел угадать. Под маской Малыша скрывался певец Руслан Алехно.