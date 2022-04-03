Песков нашел у Европы мешающий сотрудничать с Россией ген

Представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил особый «ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с Россией.

«Ну, вы знаете, у европейцев есть какой-то ген, который все-таки мешает им освободиться от этой шелухи, и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

По словам Пескова, «это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует».

Тем не менее, по мнению представителя Кремля, с этой «лишней хромосомой» можно научиться жить. «Она то ли лишняя, то ли выпадающая, я не знаю», — предположил пресс-секретарь.