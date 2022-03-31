Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 90-95%

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь «на 90-95% освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов».

«Люди выходят на улицы из своих убежищ, уставшие от канонады разрывов и голода. Некоторые даже ездят на своих автомашинах, есть и те, кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал, что депутат Госдумы Адам Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым объезжают подконтрольные территории, осматривают «места возможного нахождения бандитов», общаются с российскими военнослужащими и «поднимают воинский дух».

По словам Кадырова, Делимханов предложил сдаться украинцам, «которых обманным путем вовлекли в ряды бандформирований». При этом командиров полка «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией) «ждет совсем невеселый конец»,

По утверждению главы Чечни, последнее место, где укрываются «бандеровцы и нацисты» — это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».