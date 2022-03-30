Путин частично запретил использование иностранного софта

Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указывается, что ограничительные меры вводятся в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

С 31 марта государственные заказчики не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов. Исключение сделали только для организаций с муниципальным участием.

Крупные поставщики программного обеспечения на фоне проведения спецоперации на территории Украины начали приостанавливать деятельность в России. Так, в начале марта страну покинули Adobe, IBM и Microsoft.