НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин частично запретил использование иностранного софта

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указывается, что ограничительные меры вводятся в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России».

С 31 марта государственные заказчики не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов. Исключение сделали только для организаций с муниципальным участием.

Крупные поставщики программного обеспечения на фоне проведения спецоперации на территории Украины начали приостанавливать деятельность в России. Так, в начале марта страну покинули Adobe, IBM и Microsoft.

Еще по теме
Штрафы за склонение детей к сниффингу ввели в Забайкалье
Скидки и наценки изменились в ОСАГО
Банкирам решили ограничить выезд из России
Россия упростила импорт лекарств
смотреть все
Политика #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков
Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Ребятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...

Nik3316

если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой