Вышел трейлер российского боевика «1941. Крылья над Берлином»

Российский военный фильм «1941. Крылья над Берлином» выйдет
в прокат 28 апреля, за месяц до премьеры вышел полноценный трейлер картины.
Фильм рассказывает о подвиге летчиков первого
минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с
полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести
первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.
В военном боевике снялись Сергей Пускепалис, Максим Битюков,
Гела Месхи, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Сергей Гилев, Евгений
Антропов. Режиссером картины выступил Константин Буслов, снявший фильм «Калашников».
Фильм Буслова рассказывает не только о малоизвестном подвиге советских летчиков, но и о том, что герой на войне — это не Бог и не супермен, а самый обыкновенный человек, которому случилось жить и выживать в страшное время войны.