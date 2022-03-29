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Вышел трейлер российского боевика «1941. Крылья над Берлином»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «1941. Крылья над Берлином»

Российский военный фильм «1941. Крылья над Берлином» выйдет в прокат 28 апреля, за месяц до премьеры вышел полноценный трейлер картины.

Фильм рассказывает о подвиге летчиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

В военном боевике снялись Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Сергей Гилев, Евгений Антропов. Режиссером картины выступил Константин Буслов, снявший фильм «Калашников».

Фильм Буслова рассказывает не только о малоизвестном подвиге советских летчиков, но и о том, что герой на войне — это не Бог и не супермен, а самый обыкновенный человек, которому случилось жить и выживать в страшное время войны.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....