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Судимость сняли с режиссера Кирилла Серебренникова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Col. Hans Landa / CC BY-SA 3.0

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость, сообщили в пресс-службе суда.

Из решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС, следует, что Серебренников после назначения ему наказания вел себя безупречно, возместил причиненный им вред, оплатил штраф.

На этом основании суд может снять с него судимость и отменить условное осуждение до истечения срока.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова и других фигурантов — продюсера Алексея Малобродского и Юрия Итина, признали виновными в хищении 129 миллионов рублей из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!