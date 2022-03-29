Судимость сняли с режиссера Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость, сообщили в пресс-службе суда.
Из решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС, следует, что Серебренников после назначения ему наказания вел себя безупречно, возместил причиненный им вред, оплатил штраф.
На этом основании суд может снять с него судимость и отменить условное осуждение до истечения срока.
В июне 2020 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова и других фигурантов — продюсера Алексея Малобродского и Юрия Итина, признали виновными в хищении 129 миллионов рублей из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».
kygearТоварища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...
winged_wandererНе ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.
Алёна 717832Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!