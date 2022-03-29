Судимость сняли с режиссера Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость, сообщили в пресс-службе суда.

Из решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС, следует, что Серебренников после назначения ему наказания вел себя безупречно, возместил причиненный им вред, оплатил штраф.

На этом основании суд может снять с него судимость и отменить условное осуждение до истечения срока.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренникова и других фигурантов — продюсера Алексея Малобродского и Юрия Итина, признали виновными в хищении 129 миллионов рублей из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».