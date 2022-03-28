Песня Билли Айлиш «No Time To Die» получила «Оскар»

Саундтрек к фильму «Не время умирать», исполненный Билли
Айлиш, победил в номинации «Оскара» за лучшую песню.
Награду вместе с Билли Айлиш получил ее соавтор и старший
брат Финнеас О'Коннелл, который продюсирует певицу.
За награду в номинации «Лучшая песня» также боролись заглавные
композиции из мультфильма «Энканто», фильмов «Четыре хороших дня», «Король
Ричард» и «Белфаст».
Фильм «Не время умирать» стал 25-м в серии картин про агента
Джеймса Бонда. Главную роль в ней сыграл Дэниел Крейг и это стало его пятой и последней
работой в бондиане.
krasprolОпаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...
Egorka72Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...
лачиновЕсли бы не новые поставки, то шанс уничтожить всю технику ВСУ был бы вполне реален. А так, пока не разрушим...
лачиновУ нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...