Песня Билли Айлиш «No Time To Die» получила «Оскар»

Саундтрек к фильму «Не время умирать», исполненный Билли Айлиш, победил в номинации «Оскара» за лучшую песню.

Награду вместе с Билли Айлиш получил ее соавтор и старший брат Финнеас О'Коннелл, который продюсирует певицу.

За награду в номинации «Лучшая песня» также боролись заглавные композиции из мультфильма «Энканто», фильмов «Четыре хороших дня», «Король Ричард» и «Белфаст».

Фильм «Не время умирать» стал 25-м в серии картин про агента Джеймса Бонда. Главную роль в ней сыграл Дэниел Крейг и это стало его пятой и последней работой в бондиане.