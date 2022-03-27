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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава ЛНР анонсировал референдум о присоединении к России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Луганская народная республика может в ближайшее время провести референдум о ее вхождении в состав России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал Пасечник.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Пасечника, заявил РИА Новости, что органы власти ЛНР и ДНР «вправе принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума. «И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — сказал он ТАСС.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

лачинов

У нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...

лачинов

А что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...

Egorka72

Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...