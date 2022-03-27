Глава ЛНР анонсировал референдум о присоединении к России

Луганская народная республика может в ближайшее время провести референдум о ее вхождении в состав России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал Пасечник.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Пасечника, заявил РИА Новости, что органы власти ЛНР и ДНР «вправе принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума. «И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — сказал он ТАСС.