Глава ЛНР анонсировал референдум о присоединении к России

Луганская народная республика может в ближайшее время провести референдум о ее вхождении в состав России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — сказал Пасечник.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя слова Пасечника, заявил РИА Новости, что органы власти ЛНР и ДНР «вправе принимать любые решения в соответствии со своими Конституциями».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в свою очередь, считает, что сейчас неподходящий момент для проведения референдума. «И вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте», — сказал он ТАСС.
лачиновТак и знал что падение курса рубля ни причем.
лачиновУ нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...
лачиновА что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...
Egorka72Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...