НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина

Источник:
РИА Новости
646 4
Фото: © Пресс-служба президента России

Саудовская Аравия решила поквитаться с президентом США Джо Байденом за его отношение к стране и поставила на российского лидера Владимира Путина, считает обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — приводит РИА Новости мнение обозревателя.

Ппринц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, отметила Вохра.

Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.

«К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с обозревателем профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

Еще по теме
Глава МИД Британии призвала удвоить санкции против России
Байден вновь оскорбил Путина
Байден назвал «священную обязанность» НАТО
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
36
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
34
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России
24
Лавров заявил о тотальной войне Запада против России
22
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов