Саудовская Аравия решила поквитаться с президентом США Джо Байденом за его отношение к стране и поставила на российского лидера Владимира Путина, считает обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», — приводит РИА Новости мнение обозревателя.

Ппринц недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а будучи президентом обнародовал доклад, в котором говорится о причастности Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, отметила Вохра.

Помимо этого, саудиты считают, что Белый дом игнорирует их обеспокоенность возможным восстановлением иранской ядерной сделки, а также отказывается принять меры против хуситов за нападения на их суда и города.

«К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — заявила в беседе с обозревателем профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.