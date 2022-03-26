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Папа Римский возглавил мессу ради мира между Россией и Украиной

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ООН

Папа Римский Франциск провел покаянное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане и совершил торжественный ритуал посвящения России и Украины непорочному сердцу пресвятой Богородицы.

«Народы России и Украины прибегают к тебе, когда твое сердце тревожится за них и всех, кто переживает войны, голод, несправедливость и беды. Твоему непорочному сердцу, Матерь Божья и наша, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Помоги прекратить войну и дай мир», — провозгласил понтифик.

Церемония прошла 25 марта 2022 года, в праздник Благовещения. Франциск пригласил всех епископов и священников по всему миру присоединиться к этому посвящению, католические храмы на территории России и Украины транслировали мероприятие.

Первое посвящение мира непорочному сердцу Марии было совершено Пием XII во время Второй мировой войны 31 октября 1942 года. Для католиков такая процедура — не формальное посвящение каждого человека, а обращение к Богородице ходатайствовать за страну.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

AlexEvil

Что и кому он доказал ???? Что он как был клоуном так и остался... Это и есть твое доказательство ??

Sovik

Какое отношение взятие Киева имеет к вступлению Украины в ЕС? Страну в состоянии военного конфликта никогда...

Uynachalnica

Ну, про тотальную войну понятно! Что делать то будем, кроме того, чтобы бахнуть?