Папа Римский возглавил мессу ради мира между Россией и Украиной

Папа Римский Франциск провел покаянное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане и совершил торжественный ритуал посвящения России и Украины непорочному сердцу пресвятой Богородицы.

«Народы России и Украины прибегают к тебе, когда твое сердце тревожится за них и всех, кто переживает войны, голод, несправедливость и беды. Твоему непорочному сердцу, Матерь Божья и наша, мы торжественно вверяем и посвящаем себя, церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. Помоги прекратить войну и дай мир», — провозгласил понтифик.

Церемония прошла 25 марта 2022 года, в праздник Благовещения. Франциск пригласил всех епископов и священников по всему миру присоединиться к этому посвящению, католические храмы на территории России и Украины транслировали мероприятие.

Первое посвящение мира непорочному сердцу Марии было совершено Пием XII во время Второй мировой войны 31 октября 1942 года. Для католиков такая процедура — не формальное посвящение каждого человека, а обращение к Богородице ходатайствовать за страну.