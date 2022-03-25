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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ откатится на 16 лет при производстве Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Российский АвтоВАЗ, если произойдет разрыв с Renault, технологически откатится на 16 лет, дефицит компонентов заставит максимально упростить выпускаемые модели, заявили автомобильные эксперты.

«АвтоВАЗ хочет перейти на «Евро-2», но не по всем моделям», — цитирует «Газета.Ru» инсайдера, автора сообщества «Русский Автомобиль» Сергея Цыганова.

Причина смены на более низкий экологический класс связана с невозможностью импортозамещения важных комплектующих, а конкретно — лямбда-зонда. Чтобы быстро решить эту проблему, можно исключить датчик из выхлопной системы и выпускать машины по стандарту «Евро-2». Таким образом, произойдет откат российского завода на 16 лет назад к технологической планке 2006-2008 годов.

Сергей Удалов из «Автостата» предсказал в интервью «Коммерсанту», что АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили без ABS и других «сервисных» опций, за исключением кондиционера. По его мнению, если платформу от Renault придется заморозить, то концерн перейдет на выпуск своих Niva, Granta и Vesta.

Главная проблема возвращения к российским поставщикам не в техническом замещении, а в юридическом оформлении, считает исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин. Сейчас поправки в техрегламент не внесены, поэтому автомобили обязаны выпускаться по действующему одобрению типа транспортного средства (ОТТС).

«Несмотря на переход на отечественные детали, цены на автомобили Lada продолжат расти», — добавил он в беседе с «Газетой.Ru».

Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе (67,61% в Alliance Rostec Auto).

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍