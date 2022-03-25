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АвтоВАЗ перейдет на четырехдневку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ введет режим четырехдневной рабочей недели из-за «значительного» дефицита поставок электронных компонентов, сообщила пресс-служба автоконцерна.

Четырехдневка вводится с 6 июня на три месяца на производственных площадках в Тольятти и Ижевске. Режим неполной недели распространяется на 100% сотрудников АвтоВАЗа.

Руководство завода и губернатор Самарской области обратились за поддержкой в правительство России, пятый день будет оплачен за счет средств федерального бюджета.

На АвтоВАЗе работают 40,8 тысячи человек. Для сохранения рабочих мест летний корпоративный отпуск перенесен на апрель.

Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода и изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе (67,61% в Alliance Rostec Auto). Позднее АвтоВАЗ сообщил, что в ближайшие месяцы выпустит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию зарубежных комплектующих.

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Авто #Автопром #Рынок труда
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