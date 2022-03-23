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«Попытка к бегству» Стругацких станет сериалом

Источник:
Sibnet.ru
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Нью-йоркское креативное агентство Aggressive TV создаст шестисерийную научно-фантастическую адаптацию повести Аркадия и Бориса Стругацких «Попытка к бегству».

Пилотный эпизод нового проекта будет показан на мероприятии MIPTV Media Market в апреле, сообщаетDeadline. Презентация будет призвана привлечь новых партнёров в производство.

«Мы чувствуем, что уникальный тон «Попытки к бегству» становится более актуальным в современном мире. Наша современная вселенная полна беспокойства, и иногда мы должны искать собственные пути возможного побега», — прокомментировал соучредитель Aggressive TV Дэниел Шапиро.

В повести звездолётчик Антон и структуральный лингвист Вадим собираются лететь в отпуск на космический курорт — планету Пандора. В последний момент к ним присоединяется странно ведущий себя человек по имени Саул, представившийся историком по XX веку и предложивший изменить маршрут, чтобы высадиться на любой неисследованной планете. На найденной планете, названной в честь пассажира Саула, герои обнаруживают цивилизацию, находящуюся на низком, феодальном уровне развития.

Фактически они находят концентрационный лагерь с заключёнными, сосланными сюда за различные преступления и находящимися на грани выживания в суровых природных условиях. Заключённые под контролем охранников на полигоне пытаются жестоким опытным путём и даже ценой своей гибели научиться управлять техникой, оставленной на планете негуманоидной сверхцивилизацией Странников. Попытки героев помочь заключённым, договориться с охранниками и воздействовать на ситуацию в целом терпят крах. Они возвращаются на Землю, чтобы передать информацию об открытой цивилизации Комиссии по Контактам. При этом их спутник исчезает, и выясняется, что он – не тот, за кого себя выдавалю

Ранее сообщалось, что компания Team Films совместнос онлайн-кинотеатром IVI планирует снять экранизацию повести братьевСтругацких «Трудно быть богом».


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