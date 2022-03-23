Выпавшего из окна томского школьника выписали из больницы

Выпавший из окна томской школы в январе подросток выписан из больницы, где провел почти два месяца.

14-летнего подростка, выпавшего из окна четвертого этажа, выписали из Томской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил в среду департамент здравоохранения региона.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске 27 января. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения, мальчик попал в реанимацию и лежал на ИВЛ. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.