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Выпавшего из окна томского школьника выписали из больницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Выпавший из окна томской школы в январе подросток выписан из больницы, где провел почти два месяца.

14-летнего подростка, выпавшего из окна четвертого этажа, выписали из Томской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил в среду департамент здравоохранения региона.

Подросток выпал из окна четвертого этажа школы №40 в Томске 27 января. 14-летнему школьнику диагностировали множественные повреждения, мальчик попал в реанимацию и лежал на ИВЛ. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

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ЧП #Происшествия #Томск
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