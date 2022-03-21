Астрономы объяснили аномалии пульсара «черная вдова»

Астрономы изучили необычный миллисекундный пульсар типа «черная вдова», который получил обозначение PSR J06102100. Оказалось, что его аномалии можно довольно легко объяснить.

Миллисекундными называются самые быстро вращающиеся пульсары. Считается, что они формируются в двойных системах, когда изначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается.

Необычность PSR J06102100 заключается в том, что система демонстрирует вариации в оптическом диапазоне, а также при вращении пульсара вокруг своей оси, но орбитальные вариации при этом отсутствуют.

Экстремальные двойные пульсары со звездами-компаньонами называются пульсарами-пауками. Эти объекты далее классифицируются как «черные вдовы», если спутник имеет чрезвычайно низкую массу, говорится в статье исследователей, опубликованной в Astronomy and Astrophysics.

Моделирование показало, что низкая температура облучаемой стороны звезды-компаньона вместе с относительно низкой скоростью вращения системы приводит к аномалии — отсутствию вариаций, что изначально вызвало недоумение ученых.