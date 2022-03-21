НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрономы объяснили аномалии пульсара «черная вдова»

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Фото: © NASA

Астрономы изучили необычный миллисекундный пульсар типа «черная вдова», который получил обозначение PSR J06102100. Оказалось, что его аномалии можно довольно легко объяснить.

Миллисекундными называются самые быстро вращающиеся пульсары. Считается, что они формируются в двойных системах, когда изначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается.

Необычность PSR J06102100 заключается в том, что система демонстрирует вариации в оптическом диапазоне, а также при вращении пульсара вокруг своей оси, но орбитальные вариации при этом отсутствуют.

Экстремальные двойные пульсары со звездами-компаньонами называются пульсарами-пауками. Эти объекты далее классифицируются как «черные вдовы», если спутник имеет чрезвычайно низкую массу, говорится в статье исследователей, опубликованной в Astronomy and Astrophysics.

Моделирование показало, что низкая температура облучаемой стороны звезды-компаньона вместе с относительно низкой скоростью вращения системы приводит к аномалии — отсутствию вариаций, что изначально вызвало недоумение ученых.

Тема: Человек и космос
Физики нашли зеркальную Антивселенную
Меркурий оказался усеян алмазами
Лунный грунт оказался крайне опасен для человека
Рогозин предсказал «развал» МКС
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Главу Алтая возмутило повышение цен на сахар
Маски в Новосибирской области отменят после спада заболеваемости
Более 500 тонн сахара поступят в Новосибирскую область
Неоднородная погода ожидается в Забайкалье
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль объяснил отказ от прекращения огня в ходе переговоров
Суд признал Meta экстремистской организацией
Boeing со 132 людьми на борту разбился в Китае
РЖД отменили масочный режим
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
Sibnet.Ru