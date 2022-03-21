Суд признал Meta экстремистской организацией

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена.

Суд постановил начать блокировку Facebook и Instagram немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется. При этом использование Facebook и Instagram не будет рассматриваться как поддержка экстремизма.

Генпрокуратура ранее потребовала признать Meta экстремистской организацией после заявления ее пресс-секретаря Энди Стоуна о том, что компания снимает ограничения на «призывы к насилию против российских военнослужащих» в некоторых странах.

Надзорное ведомство увидело в этом разжигание ненависти и вражды по отношению «к гражданам Российской Федерации», а также заявило, что такие шаги «формируют представление о допустимости террористической деятельности».