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Два человека погибли при падении машины в яму в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Два пассажира автомобиля Lada Priora погибли в результате ДТП в районе улицы Забалуева в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Priora не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и через 200 метров врезался в бетонный блок.

На данном участке проводились дорожные работы, автомобиль опрокинулся в яму. «В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира автомобиля получили травмы не совместимые с жизнью. Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.

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