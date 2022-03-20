Два человека погибли при падении машины в яму в Новосибирске

Два пассажира автомобиля Lada Priora погибли в результате ДТП в районе улицы Забалуева в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Priora не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и через 200 метров врезался в бетонный блок.

На данном участке проводились дорожные работы, автомобиль опрокинулся в яму. «В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажира автомобиля получили травмы не совместимые с жизнью. Водитель госпитализирован в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших.