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PayPal заблокировал российские кошельки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американская платежная система PayPal с 18 марта приостановила услуги по отправке и получению платежей в России, сообщается на сайте компании.

Таким образом, если российский пользователь не успел вывести средства с электронного кошелька на банковский счет внутри страны, то они будут заблокированы на неопределенный срок.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации.

Работу в России американская платежная система приостановила 4 марта. При этом через некоторое время система впервые заработала на Украине.

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