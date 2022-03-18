PayPal заблокировал российские кошельки

Американская платежная система PayPal с 18 марта приостановила услуги по отправке и получению платежей в России, сообщается на сайте компании.

Таким образом, если российский пользователь не успел вывести средства с электронного кошелька на банковский счет внутри страны, то они будут заблокированы на неопределенный срок.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации.

Работу в России американская платежная система приостановила 4 марта. При этом через некоторое время система впервые заработала на Украине.