Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине

Российская авиация уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны С-300 на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 46 объектов, сказал генерал. «11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», — добавил он.

По словам Конашенкова, авиация нанесла удар авиационными ракетами по арсеналу хранения боеприпасов в Ровненской области. В результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У, уточнил он.

Российские авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников, в том числе три «Байрактар ТБ-2», отметил Конашенков.

Всего с начала операции российскими военными были уничтожены 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотника, 170 зенитных ракетных комплексов, 1 379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий и минометов, а также 1 168 единиц автомобильной техники.