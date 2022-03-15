Вышел трейлер сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»

Сериал «Обоюдной согласие» рассказывает о расследовании изнасилования учительницы в маленьком городе. Онлайн-премьера состоится 18 марта.

В центре сюжета молодая учительница Анна Федорова. Она обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте.

Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под общественное осуждение попадают не столько предполагаемые насильники, как сама Анна.

Дело расследует опытный следователь, который хочет добиться справедливого наказания. Но обстоятельства совершенного преступления вызывают много вопросов, и каждый поворот в расследовании приоткрывает тайну из прошлого, о которой все хотели бы забыть.

Сериал «Обоюдное согласие» — оригинальный проект онлайн-кинотеатра Kion. Режиссером выступила Валерия Гай Германика, а главную роль сыграла Светлана Иванова. Также в сериале снялись Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин, Роман Евдокимов.