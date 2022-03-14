Силуанов обвинил Запад в желании спровоцировать дефолт России

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов России можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт страны.

Министр сообщил, что западные страны заморозили порядка полвины золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов из общего объема в 640 миллиардов.

Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не имеют под собой никакого основания, приводит «Российская газета» слова Силуанова. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — подчеркнул министр.

Силуанов отметил, что Россия готова совершать выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям в рублях по курсу ЦБ.