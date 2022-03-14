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Силуанов обвинил Запад в желании спровоцировать дефолт России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов России можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт страны.

Министр сообщил, что западные страны заморозили порядка полвины золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов из общего объема в 640 миллиардов.

Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не имеют под собой никакого основания, приводит «Российская газета» слова Силуанова. «У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств», — подчеркнул министр.

Силуанов отметил, что Россия готова совершать выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям в рублях по курсу ЦБ.

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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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