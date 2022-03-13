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Иран нанес ракетный удар по американским объектам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака, сообщают местные СМИ. По словам американского чиновника, ракеты были запущены из соседнего Ирана.

По району местонахождения генконсульства США в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль было выпущено не менее 14 ракет. Ракеты упали в окрестностях здания генконсульства США и деревни Меле Омер, приводит газета «Взгляд» сообщение курдского телеканала Rudaw.

Неназванный американский чиновник утверждает, что ракетный обстрел не привел к жертвам среди военнослужащих США, передает Reuters. В связи с нападением американское посольство в Багдаде усилило охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.

Как сообщили губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Работу приостановил расположенный неподалеку международный аэропорт. В регионе прекращено гражданское авиасообщение, отметил чиновник.

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