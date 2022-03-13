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Покинувшие Россию знаменитости сообщили о скором возвращении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © slepakovsemyon, instagram.com/slepakovsemyon

Иван Ургант, Семен Слепаков, Ксения Собчак и другие знаменитости уехали из России, сообщили СМИ. Но вскоре все «сбежавшие» звезды пояснили — это всего лишь отпуск.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал Иван Ургант, которого приписали к беглецам. Из-за ситуации на Украине ведущий лишился вечернего шоу, поскольку не поддержал политику государства. Первый канал сообщил, что «Вечерний Ургант» временно сняли с эфира, но у поклонников сложилось свое мнение. Они решили, что Урганту делать в России больше нечего.

Еще один «возмутительный побег из России» СМИ приписали продюсеру Семену Слепакову. Он якобы «тайно» и «без объяснений» покинул Россию.

Слепаков пошутил, что раньше, когда он ездил в отпуск, всегда публично объявлял о своем отъезде, поясняя цель поездки.

«Чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — написал Слепаков в Instagram.

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Топ комментариев

alemtin

Хахаха! Бегал от России, а забанила англичанка Это типа многоходовочка Путина Достал олигархов даже...

turan601

как говорил гомер симпсон радиация убивает только тех кто ее не любит

лачинов

До последнего будут поставлять. Валюта нужна позарез. Причем срочно.А насчет независим ... Если кампании...

лачинов

Валюту брать где предлагаете? А она нужна прямо сейчас. Или вы думаете только немцам нужно время на поиск...
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