Покинувшие Россию знаменитости сообщили о скором возвращении

Иван Ургант, Семен Слепаков, Ксения Собчак и другие знаменитости уехали из России, сообщили СМИ. Но вскоре все «сбежавшие» звезды пояснили — это всего лишь отпуск.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал Иван Ургант, которого приписали к беглецам. Из-за ситуации на Украине ведущий лишился вечернего шоу, поскольку не поддержал политику государства. Первый канал сообщил, что «Вечерний Ургант» временно сняли с эфира, но у поклонников сложилось свое мнение. Они решили, что Урганту делать в России больше нечего.

Еще один «возмутительный побег из России» СМИ приписали продюсеру Семену Слепакову. Он якобы «тайно» и «без объяснений» покинул Россию.

Слепаков пошутил, что раньше, когда он ездил в отпуск, всегда публично объявлял о своем отъезде, поясняя цель поездки.

«Чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — написал Слепаков в Instagram.