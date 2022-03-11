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Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, некоторые санкции против Советского Союза сохранились и после 90-х годов перешли России. Он подчеркнул, что российская экономика работает, несмотря на массированный санкционный удар.

«Это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее», — сказал российский лидер Лукашенко.

Россия на фоне ситуации на Украине стала мировым лидером по числу ограничительных мер, введенных против страны. В общей сложности количество санкций достигло 5530. Это больше, чем у Ирана, Сирии и Северной Кореи.

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Политика #Россия #Санкции
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Топ комментариев

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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