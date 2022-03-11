Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Путина, некоторые санкции против Советского Союза сохранились и после 90-х годов перешли России. Он подчеркнул, что российская экономика работает, несмотря на массированный санкционный удар.
«Это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее», — сказал российский лидер Лукашенко.
Россия на фоне ситуации на Украине стала мировым лидером по числу ограничительных мер, введенных против страны. В общей сложности количество санкций достигло 5530. Это больше, чем у Ирана, Сирии и Северной Кореи.
ubogonКакого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.
ponhik78А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.
GammiPluhТо есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......
GammiPluhя вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...