Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций

СССР всегда жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, некоторые санкции против Советского Союза сохранились и после 90-х годов перешли России. Он подчеркнул, что российская экономика работает, несмотря на массированный санкционный удар.

«Это время возможностей для того, чтобы двигаться в направлении укрепления своего технологического, экономического суверенитета. Для этого мы сегодня встретились, поэтому сейчас поговорим обо всем этом поподробнее», — сказал российский лидер Лукашенко.

Россия на фоне ситуации на Украине стала мировым лидером по числу ограничительных мер, введенных против страны. В общей сложности количество санкций достигло 5530. Это больше, чем у Ирана, Сирии и Северной Кореи.