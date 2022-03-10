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Американский боевик «Наемник» станет главной премьерой в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Наемник» с Крисом Пайном в главной роли выходит в кинотеатрах России 10 марта. Это единственная зарубежная премьера после отказа западных студий сотрудничать с российскими дистрибьюторами.

Главный герой Джеймс Рид с детства мечтал служить в армии, и гордится своим зеленым беретом. Но после полученных ранений он остается не у дел: в мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, не всегда самыми «чистыми».

Когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направить оружие, лежит полностью на нем.

Без голливудских релизов «Наемник» станет главной новинкой уикенда, но прогноз по сборам у ленты не самый радужный. Ожидается, что первая пятерка релизов в точности повторить порядок прошлой недели — это «Анчартед», «Хочу замуж», «Мистер Нокаут», «Смерть на Ниле» и «Лулу и Бриггс».

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