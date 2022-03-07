Минобороны назвало сумму, потраченную США на биолаборатории на Украине

Объемы финансирования США биологических лабораторий на Украине составляют свыше 200 миллионов долларов, говорится в материалах, которые опубликовало в понедельник Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало презентацию «Анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины». «Объемы финансирования — более 200 миллионов долларов», — приводит РИА Новости данные одного из слайдов.

Как следует из презентации, со стороны США в программе участвовали Пентагон и управление минобороны США по снижению угрозы (DTRA), а также компании Black&Veatch (Оверленд-Парк, штат Канзас) и CH2M Hill (Энглвуд, штат Колорадо), со стороны Украины — Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, Институт ветеринарной медицины (Киев), Центр общественного здоровья Минздрава Украины (Киев), Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова (Харьков), Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова (Одесса), Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.

Сеть включала более 30 биологических лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.

По данным Минобороны, 24 февраля все они получили задачу от Министерства здравоохранения Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях.

«Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии», — отметил Кириллов.