«Криминальное чтиво» запретили показывать в России

Фильм «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино должен был выйти в повторный прокат в России 31 марта, но правообладатели запретили показ, сообщает компания «Иноекино».

«Релиз "Криминального чтива", запланированный на 31 марта, поставлен на паузу на неопределенный срок. Причины вам всем хорошо известны», — говорится в сообщении.

Дистрибьютор сообщил, что показ других голливудских фильмов также под вопросом, поскольку права почти на все фильмы уже закончились.

Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций

После того, как крупные голливудские студии отказались от премьер в России, кинотеатры оказалась в сложной ситуации. Сейчас в прокат выходят отечественные картины и продолжается показ ранее выпущенных зарубежных картин. Но в перспективе разнообразие релизов очень скудное.