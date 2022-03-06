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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Россия будет рассматривать как участника вооруженного конфликта любую страну, которая попытается ввести бесполетную зону над Украиной, заявил президент Владимир Путин.

Введения бесполетной зоны над Украиной добивается президент Владимир Зеленский. По его словам, страны НАТО от этого отказываются, убеждая, что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию против альянса.

«Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — цитирует «Интерфакс» Путина.

По его словам, очень многое «очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, — это безусловно способ ведения борьбы с Россией, кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны».

«Слава богу, пока до этого не дошло, но я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров все-таки присутствует», — отметил он.

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Топ комментариев

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
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