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Хакеры замедлили российскую систему быстрых платежей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Атаки хакеров замедляют работу российской системы быстрых платежей, предупредил Центробанк России. При этом замедление обычно носит кратковременный характер.

«Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств», — отмечается в сообщении на сайте регулятора.

В настоящее время операционный платежный и клиринговый центр системы обсуждает сложившуюся ситуацию с провайдерами. Поддерживается полная работоспособность российской платежной системы.

Система быстрых платежей начала работать в России в январе 2019 года. При ее использовании граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Центробанк сейчас изучает возможность по увеличению максимальной суммы транзакции через систему быстрых платежей до миллиона рублей. Это поможет гражданам совершать платежи и делать покупки на более крупные суммы при использовании системы.

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