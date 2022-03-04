Путина порадовала изоляция России

Отказ зарубежных партнеров от совместных проектов с Россией в конечном счете приведет к тому, что Москва даже выиграет от этого, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время церемонии поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский», Путин обратил внимание, что судно спроектировали в отечественных конструкторских бюро с использованием российских инновационных решений, хотя строилось в международной кооперации.

«Нам просто придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе в авиации», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия все равно решит поставленные перед ней задачи, в конечном счете выиграв от санкций, так как страна приобретет «дополнительные компетенции».