Ветер в Новосибирске усилится

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Новосибирске в ближайшую ночь, сообщил в среду пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночь на четверг на территории Новосибирска ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, на дорогах — гололедица. Ночью вероятен небольшой снег, день ожидается без осадков. Ночные температуры опустятся до 11-13, дневные — 4-6 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу будет 8-10, днем — 3-5 градусов холода. Осадков не ожидается, скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

В субботу ночью будет 9-10, днем — 2-4 градусов ниже нуля. Днем возможен небольшой снег, ветер ожидается со скоростью до 13 метров в секунду в порывах.