Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии

Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Российские представители готовы к переговорам в любое время. «Каждый час для нас к это спасенная жизнь», — сказал Мединский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне — президенту Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область», — сказал Песков.

Российская делегация прибыла в Гомель воскресенье утром. Помимо Мединского, в нее входят заместители министра обороны и иностранных дел, посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Гомель как место для переговоров выбрала украинская сторона. Но после того как россияне уже приехали туда, Зеленский заявил, что украинская делегация готова провести встречу в Варшаве, Стамбуле, Баку или Вене, но Белоруссия ее не устраивает. Затем Киев изменил позицию.