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Крик петуха напомнил Фадееву пение российских звезд

Источник:
Sibnet.ru
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Продюсер Максим Фадеев сравнил крик петуха с вокалом большинства российских поп-исполнителей.

«Очень напомнило, как мы в студии записывали некоторых звезд, которые как раз пели примерно так! Сейчас, как я вижу, дела обстоят еще хуже! Можете не верить, но так поют очень многие наши суперзвезды», — написал Фадеев в Instagram под видео петушиного крика.

Максим Фадеев в 2019 году распустил лейбл Malfa, объяснив это тем, что устал воспитывать низкопробных артистов.

Среди артистов его лейбла в разное время были группа «Серебро», певицы Юлия Савичева, Наргиз, Fika, певец Исайя.

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