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Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Холодный конец февраля предвещает теплый март, согласно народной примете. И наоборот — если последние дни зимы теплые, то март будет холодным.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте, гласит народная примета. В Сибири конец последнего месяца зимы выдался теплым. В Новосибирске потеплело до отметки в плюс 1 градус.

«Все зависит от циркуляции в атмосфере. Погодные приметы совершенно не работают, март не зависит от последней декады февраля», — прокомментировала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики пока не дали прогноз на март, но в последние дни февраля, до понедельника включительно, в дневные часы будет 5-7 градусов ниже нуля, также ожидаются снегопады.

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Жизнь #Гео #Природа #Приметы
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