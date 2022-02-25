Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне

Холодный конец февраля предвещает теплый март, согласно народной примете. И наоборот — если последние дни зимы теплые, то март будет холодным.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте, гласит народная примета. В Сибири конец последнего месяца зимы выдался теплым. В Новосибирске потеплело до отметки в плюс 1 градус.

«Все зависит от циркуляции в атмосфере. Погодные приметы совершенно не работают, март не зависит от последней декады февраля», — прокомментировала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Синоптики пока не дали прогноз на март, но в последние дни февраля, до понедельника включительно, в дневные часы будет 5-7 градусов ниже нуля, также ожидаются снегопады.