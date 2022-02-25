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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Турция отказалась закрывать проливы для России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Photographer: Mosbatho / CC BY 4.0

Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы (из Черного моря в Средиземное) для прохода российских военных кораблей, но у них все равно будет право на возвращение флота на базу, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Киев попросил Анкару ограничить проход российских военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. «Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. <...> В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Но, по его словам, конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные.

При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

Тема: Военная операция на Украине
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