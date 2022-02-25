Мэтт Ривз проговорился о продолжении «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз признался, что уже начал переговоры о съемках второго фильма про Бэтмена, но он не будет прямым продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном.

«Я надеюсь, мы его увидим точно <…> Я бы хотел рассказать больше историй», — приводит слова режиссера Comingsoon.net с премьеры «Бэтмена» в Лондоне.

Там же Ривз рассказал, что сейчас для него важно показать миру готового «Бэтмена». Он отметил, что принципиально сделал картину завершенной, не давая зрителям зацепок на продолжение. Но это точно не конец работы над вселенной.

Помимо сиквела «Бэтмена», Мэтт Ривз также готовит проект для потокового сервиса HBO Max «Пингвин» с Колином Фарреллом.

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном стартует в мировом прокате с 1 марта, в России фильм покажут 2 марта.