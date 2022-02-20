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Патрик Стюарт прокомментировал участие в фильме «Доктор Стрэндж»

Источник:
Sibnet.ru
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Слухи об участии Патрика Стюарта в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появились после выхода трейлера. Поклонники заметили силуэт актера и услышали знакомый голос. Актер прокомментировал участие в проекте.

«Знаете, люди имитировали мой голос с тех самых пор, когда я впервые вышел на сцену 60 лет назад. Потому я не несу за это камео никакой ответственности», — сказал он порталу ComicBook.

Стюарт предположил, что над роликом потрудился какой-нибудь подражатель. И пошутил, что он вообще-то никак не мог появиться в трейлере, потому что в то время находился у себя дома.

Официальная позиция актера может быть обусловлена конфиденциальностью проекта. Поклонники не теряют надежды, что профессор Ксавье все же появится в картине. Это станет известно уже 5 мая, тогда состоится премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

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