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США усомнились в эффективности «адских санкций» против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США переоценивают эффективность «адских санкций», которыми угрожают России в случае нападения на Украину, признали американские эксперты.

Проанализировав положение российской экономической системы, аналитики пришли к выводу, что Москва очень хорошо защищена от потенциальных санкций, которое к тому же могут рикошетом ударить по Европе, пишет издание The Wall Street Journal.

«ЕС зависит от России более чем на треть в импорте природного газа. По состоянию на январь США и Европа не рассматривали возможность введения санкций непосредственно против российского экспорта нефти и природного газа», — отмечается в статье.

Запрет на покупку российских нефти и газа может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Кроме этого, Россия диверсифицирует рынок сбыта природного топлива, обращая внимание в первую очередь на Китай.

Также Россия имеет маленький госдолг и большие резервы. Автор материала указывает, что Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов.

«Хотя недавно предложенные санкции являются более масштабными, у Москвы также было время на перестройку своей экономики, что сделало ее более устойчивой к карательным мерам, поэтому конечная эффективность санкций остается неопределенной», — подытоживает эксперт.

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