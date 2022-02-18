Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Мощнейшее извержение зафиксировано на Солнце, оно стало рекордным за все время наблюдений. Вспышку запечатлела космическая орбитальная станция Solar Orbiter.

Выброс гигантского протуберанца произошел 15 февраля, он распространился на миллионы километров в открытый космос, сообщается на сайте Европейского космического агентства. Его зафиксировали, когда Solar Orbiter планово фотографировал полный солнечный диск.

Изображение было получено с помощью камеры FSI — это устройство предназначено для фотографирования в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. Оно позволяет делать снимки даже во время наиболее близкого прохождения орбитальной станции к Солнцу.

К счастью, мощнейшая вспышка произошла на дальней от Земли стороне, поэтому выброс не затронул нашу планету. В ином случае землян ожидала бы экстремальная магнитная буря с непредсказуемыми последствиями.

Самая мощная вспышка на Солнце за время наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Инцидент получил в литературе название «Событие Кэррингтона». Возникшая в результате магнитная буря вызвало полный отказ систем связи в США и Европе.